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Роналду заплатить EUR18,9 млн за ухилення від сплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Нападник "Ювентуса" і капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду уклав угоду з міністерством фінансів Іспанії, щоб закрити розслідування про ухилення від сплати податків.
Дивися повний текст Роналду заплатить EUR18,9 млн за ухилення від сплати податків в Іспанії
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:00
Пусть проконсультируется у коболева,тот посоветует судей,которые могут "отмазать"даже от миллиардного штрафа.
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Sommer
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