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Роналду заплатить EUR18,9 млн
за ухилення від сплати...

Роналду заплатить EUR18,9 млн за ухилення від сплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:00

Роналду заплатить EUR18,9 млн за ухилення від сплати...

Пропонуємо до обговорення:
Нападник "Ювентуса" і капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду уклав угоду з міністерством фінансів Іспанії, щоб закрити розслідування про ухилення від сплати податків.

Дивися повний текст Роналду заплатить EUR18,9 млн за ухилення від сплати податків в Іспанії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:00

Пусть проконсультируется у коболева,тот посоветует судей,которые могут "отмазать"даже от миллиардного штрафа.
sena_2008atp
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