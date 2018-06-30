Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.
Дивися повний текст У червні заборгованість по зарплатах збільшилася до 2,7 млрд гривень.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:46
У червні заборгованість по зарплатах збільшилася до 2,7...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У червні заборгованість по зарплатах збільшилася до 2,7 млрд гривень.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:18
Это опять какая-то реформа, или что?
А то я уже запутался
Нужно пояснение "патриотов" почему это перемога
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