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У червні заборгованість по
зарплатах збільшилася до 2,7...

У червні заборгованість по зарплатах збільшилася до 2,7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:46

У червні заборгованість по зарплатах збільшилася до 2,7...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Дивися повний текст У червні заборгованість по зарплатах збільшилася до 2,7 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:18

Это опять какая-то реформа, или что?
А то я уже запутался

Нужно пояснение "патриотов" почему это перемога
Грйс-мэн
 
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З нами з: 22.01.18
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