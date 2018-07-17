Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Право лікувати: МОЗ зобов'яже українських лікарів отримувати індивідуальні ліцензії".
Дивися повний текст Ключова вимога для продовження ліцензії лікаря після реформи - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:44
Ключова вимога для продовження ліцензії лікаря після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ключова вимога для продовження ліцензії лікаря після реформи - ЗМІ.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:45
Нигде в мире, кроме постсовка, подобной коррупционной лавочки нет.
В Германии, в Иране, в Италии и т. д.... получил лицензию - значит получил и точка. Никаких загонов в платные семинары, никаких пересдач через каждые три года.
Это то же самое, как заставить водителя фуры платно сдавать на права каждые три года или авиадиспетчера под угрозой увольнения загонять на платные курсы по теме "влияние солнечного света на рост безопасности авиаперелетов".
Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:00
Т.е. придя на прием, вместо врача увидим объявление
И чем больше времени он будет проводить там, тем выше будет его квалификация ?!!
Да уж. Видимо Оруэлл писал об Украине.
|