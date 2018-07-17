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Ключова вимога для продовження
ліцензії лікаря після...

Ключова вимога для продовження ліцензії лікаря після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:44

Ключова вимога для продовження ліцензії лікаря після...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Право лікувати: МОЗ зобов'яже українських лікарів отримувати індивідуальні ліцензії".

Дивися повний текст Ключова вимога для продовження ліцензії лікаря після реформи - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:45

Нигде в мире, кроме постсовка, подобной коррупционной лавочки нет.
В Германии, в Иране, в Италии и т. д.... получил лицензию - значит получил и точка. Никаких загонов в платные семинары, никаких пересдач через каждые три года.
Это то же самое, как заставить водителя фуры платно сдавать на права каждые три года или авиадиспетчера под угрозой увольнения загонять на платные курсы по теме "влияние солнечного света на рост безопасности авиаперелетов".
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:00

Такие баллы предлагают начислять медикам за участие в образовательных семинарах, тренингах и конференциях. При этом врач сможет сам формировать индивидуальную образовательную программу.


Т.е. придя на прием, вместо врача увидим объявление
Врач такой-то на семинаре / тренинге / конференции

И чем больше времени он будет проводить там, тем выше будет его квалификация ?!!

Да уж. Видимо Оруэлл писал об Украине.
69 лет назад, 8 июня 1949 года, был впервые опубликован роман-антиутопия британского писателя и публициста Джорджа Оруэлла "1984"
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:35

  yanyura написав:
Такие баллы предлагают начислять медикам за участие в образовательных семинарах, тренингах и конференциях. При этом врач сможет сам формировать индивидуальную образовательную программу.


Т.е. придя на прием, вместо врача увидим объявление
Врач такой-то на семинаре / тренинге / конференции

И чем больше времени он будет проводить там, тем выше будет его квалификация ?!!

Да уж. Видимо Оруэлл писал об Украине.
69 лет назад, 8 июня 1949 года, был впервые опубликован роман-антиутопия британского писателя и публициста Джорджа Оруэлла "1984"

Кстати, схема с конференциями и семинарами уже несколько лет работает в Украине.
Суть схемы в том, что каждый врач должен набрать за 5 лет определенное кол-во баллов.
Причем, количество необходимых баллов из года в год растет, поначалу было 20 баллов, сейчас уже 80 баллов.
А теперь смотрим на распределение баллов!
Трехдневная конференция со светилами медицины международного уровня во Франции: 2-5 баллов)))
Бесплатная трехчасовая лекция в Украине(с рекламой медпрепаратов): 2 балла.
Платный пятидневный теоретический курс в Украине от какого-нибудь зав. кафедрой: 20 баллов
Причем, на платник достаточно просто прийти зарегистрироваться и забрать сертификат, можно не ходить на лекции вообще. У киевлян с этим еще так-сяк, а вот медики из районов, не заморачиваясь особо, просят отправить им доки по почте - для них 5 дней в Киеве за свой кошт весьма болезненный удар по бюджету.
Все гениальное просто!)))
Квалификацию наши врачи тоже сдают раз в пять лет, теперь хотят сделать раз в три года - кому-то из чиновников МОЗ не хватает на домик в Лондоне
antey1969
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