Ключова вимога для продовження ліцензії лікаря після...

Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:35

yanyura написав: Такие баллы предлагают начислять медикам за участие в образовательных семинарах, тренингах и конференциях. При этом врач сможет сам формировать индивидуальную образовательную программу.



Т.е. придя на прием, вместо врача увидим объявление

Врач такой-то на семинаре / тренинге / конференции

И чем больше времени он будет проводить там, тем выше будет его квалификация ?!!



Да уж. Видимо Оруэлл писал об Украине.

69 лет назад, 8 июня 1949 года, был впервые опубликован роман-антиутопия британского писателя и публициста Джорджа Оруэлла "1984" Т.е. придя на прием, вместо врача увидим объявлениеИ чем больше времени он будет проводить там, тем выше будет его квалификация ?!!Да уж. Видимо Оруэлл писал об Украине.

Кстати, схема с конференциями и семинарами уже несколько лет работает в Украине.Суть схемы в том, что каждый врач должен набрать за 5 лет определенное кол-во баллов.Причем, количество необходимых баллов из года в год растет, поначалу было 20 баллов, сейчас уже 80 баллов.А теперь смотрим на распределение баллов!Трехдневная конференция со светилами медицины международного уровня во Франции: 2-5 баллов)))Бесплатная трехчасовая лекция в Украине(с рекламой медпрепаратов): 2 балла.Платный пятидневный теоретический курс в Украине от какого-нибудь зав. кафедрой: 20 балловПричем, на платник достаточно просто прийти зарегистрироваться и забрать сертификат, можно не ходить на лекции вообще. У киевлян с этим еще так-сяк, а вот медики из районов, не заморачиваясь особо, просят отправить им доки по почте - для них 5 дней в Киеве за свой кошт весьма болезненный удар по бюджету.Все гениальное просто!)))Квалификацию наши врачи тоже сдают раз в пять лет, теперь хотят сделать раз в три года - кому-то из чиновников МОЗ не хватает на домик в Лондоне