Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтримує вільний обіг зброї під контролем держави.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57
Матіос підтримує вільний обіг зброї
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Матіос підтримує вільний обіг зброї.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57
Вопрос не в обороте оружия, получить справку и купить легально можно и сейчас. А вот права на использование оружия для самозащиты у нас как раз нет, да никто и не обещает собственно, кроме УАВЗ, чей законопроект еще долго будет пылится в раде.
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