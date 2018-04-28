RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Матіос підтримує
вільний обіг зброї

Матіос підтримує вільний обіг зброї
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57

Матіос підтримує вільний обіг зброї

Пропонуємо до обговорення:
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтримує вільний обіг зброї під контролем держави.

Дивися повний текст Матіос підтримує вільний обіг зброї.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83471
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57

Вопрос не в обороте оружия, получить справку и купить легально можно и сейчас. А вот права на использование оружия для самозащиты у нас как раз нет, да никто и не обещает собственно, кроме УАВЗ, чей законопроект еще долго будет пылится в раде.
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 462
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Половина болгар підтримує впровадження євро - опитування
R2 » Суб 16 чер, 2018 15:44
3 235
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 22:36
max_us_ua
В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні 1, 2
R2 » П'ят 27 кві, 2018 12:42
16 1511
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 14:39
Blister
Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки
R2 » П'ят 06 кві, 2018 08:22
4 453
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 11:59
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.