Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтримує вільний обіг зброї під контролем держави.
Дивися повний текст Матіос підтримує вільний обіг зброї.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57
Матіос підтримує вільний обіг зброї
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Матіос підтримує вільний обіг зброї.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57
Вопрос не в обороте оружия, получить справку и купить легально можно и сейчас. А вот права на использование оружия для самозащиты у нас как раз нет, да никто и не обещает собственно, кроме УАВЗ, чей законопроект еще долго будет пылится в раде.
Додано: Суб 28 лип, 2018 00:55
deniska, прям с языка сняли.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Суб 28 лип, 2018 01:23
ждем законопроекта: мой дом- моя крепость, полноценную самозащиту, вот тогда и оборот оружия можно
Додано: Суб 28 лип, 2018 02:52
Вы с ума сошли? Накроет СБУ виртуальную порностудию, с 5 девками, продающими свою честь за доллары - на квартире, маски-шоу начнут ломать двери в 7 утра, а там у Анки пулемет Максим легальный, и лента накрест на груди. Возьмет и как защитит свою ̶ч̶е̶с̶т̶ь̶ частную собственность.... Подумают бандиты и...
Проблем с этими всеми гражданами потом не оберешся И бизнес не прессануть и не пугануть, бо могут быть неожиданные последствия
Люди - против, опросы не врут
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