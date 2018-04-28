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Матіос підтримує
вільний обіг зброї

Матіос підтримує вільний обіг зброї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57

Матіос підтримує вільний обіг зброї

Пропонуємо до обговорення:
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтримує вільний обіг зброї під контролем держави.

Дивися повний текст Матіос підтримує вільний обіг зброї.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57

Вопрос не в обороте оружия, получить справку и купить легально можно и сейчас. А вот права на использование оружия для самозащиты у нас как раз нет, да никто и не обещает собственно, кроме УАВЗ, чей законопроект еще долго будет пылится в раде.
deniska
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:55

deniska, прям с языка сняли.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 01:23

ждем законопроекта: мой дом- моя крепость, полноценную самозащиту, вот тогда и оборот оружия можно
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 02:52

  Reddick написав:ждем законопроекта: мой дом- моя крепость, полноценную самозащиту, вот тогда и оборот оружия можно

Вы с ума сошли? Накроет СБУ виртуальную порностудию, с 5 девками, продающими свою честь за доллары - на квартире, маски-шоу начнут ломать двери в 7 утра, а там у Анки пулемет Максим легальный, и лента накрест на груди. Возьмет и как защитит свою ̶ч̶е̶с̶т̶ь̶ частную собственность.... Подумают бандиты и...
Проблем с этими всеми гражданами потом не оберешся 8) И бизнес не прессануть и не пугануть, бо могут быть неожиданные последствия 8)

Люди - против, опросы не врут

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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 07:39

"вільний обіг зброї під контролем держави" - оксюморон.
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:27

Та каждый раз под выборы эта волна начинается. Что мешало за 4 года сделать ? Еще и разрешения на короткоствол вспомнят. Наша песня хороша, начинай сначала.
ellinas
 
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