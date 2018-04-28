Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтримує вільний обіг зброї під контролем держави.
Дивися повний текст Матіос підтримує вільний обіг зброї.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57
Матіос підтримує вільний обіг зброї
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Матіос підтримує вільний обіг зброї.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57
Вопрос не в обороте оружия, получить справку и купить легально можно и сейчас. А вот права на использование оружия для самозащиты у нас как раз нет, да никто и не обещает собственно, кроме УАВЗ, чей законопроект еще долго будет пылится в раде.
Додано: Суб 28 лип, 2018 00:55
deniska, прям с языка сняли.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Суб 28 лип, 2018 01:23
ждем законопроекта: мой дом- моя крепость, полноценную самозащиту, вот тогда и оборот оружия можно
Додано: Суб 28 лип, 2018 02:52
Вы с ума сошли? Накроет СБУ виртуальную порностудию, с 5 девками, продающими свою честь за доллары - на квартире, маски-шоу начнут ломать двери в 7 утра, а там у Анки пулемет Максим легальный, и лента накрест на груди. Возьмет и как защитит свою ̶ч̶е̶с̶т̶ь̶ частную собственность.... Подумают бандиты и...
Проблем с этими всеми гражданами потом не оберешся И бизнес не прессануть и не пугануть, бо могут быть неожиданные последствия
Люди - против, опросы не врут
Додано: Суб 28 лип, 2018 08:27
Та каждый раз под выборы эта волна начинается. Что мешало за 4 года сделать ? Еще и разрешения на короткоствол вспомнят. Наша песня хороша, начинай сначала.
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:05
Re: Матіос підтримує вільний обіг зброї
Как это нет? Это право у граждан Украины существует с 2001 года:
Не обращали внимания, что представители различных коммунальных служб (и милиции тоже) сразу после представления кто они, задают вопрос "Можно зайти?" Потому что они знают, что если они зайдут без вашего разрешения, для них могут быть неприятные последствия и они сами будут виноваты.
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