RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Матіос підтримує
вільний обіг зброї

Матіос підтримує вільний обіг зброї
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57

Матіос підтримує вільний обіг зброї

Пропонуємо до обговорення:
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтримує вільний обіг зброї під контролем держави.

Дивися повний текст Матіос підтримує вільний обіг зброї.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83488
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:57

Вопрос не в обороте оружия, получить справку и купить легально можно и сейчас. А вот права на использование оружия для самозащиты у нас как раз нет, да никто и не обещает собственно, кроме УАВЗ, чей законопроект еще долго будет пылится в раде.
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 470
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:55

deniska, прям с языка сняли.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 06.01.16
Подякував: 4416 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 01:23

ждем законопроекта: мой дом- моя крепость, полноценную самозащиту, вот тогда и оборот оружия можно
Reddick
 
Повідомлень: 90
З нами з: 08.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 02:52

  Reddick написав:ждем законопроекта: мой дом- моя крепость, полноценную самозащиту, вот тогда и оборот оружия можно

Вы с ума сошли? Накроет СБУ виртуальную порностудию, с 5 девками, продающими свою честь за доллары - на квартире, маски-шоу начнут ломать двери в 7 утра, а там у Анки пулемет Максим легальный, и лента накрест на груди. Возьмет и как защитит свою ̶ч̶е̶с̶т̶ь̶ частную собственность.... Подумают бандиты и...
Проблем с этими всеми гражданами потом не оберешся 8) И бизнес не прессануть и не пугануть, бо могут быть неожиданные последствия 8)

Люди - против, опросы не врут

Зображення
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5471
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2720 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 07:39

"вільний обіг зброї під контролем держави" - оксюморон.
PSPoldman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 528
З нами з: 07.03.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:27

Та каждый раз под выборы эта волна начинается. Что мешало за 4 года сделать ? Еще и разрешения на короткоствол вспомнят. Наша песня хороша, начинай сначала.
ellinas
 
Повідомлень: 195
З нами з: 23.02.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 11:05

Re: Матіос підтримує вільний обіг зброї

  deniska написав:А вот права на использование оружия для самозащиты у нас как раз нет,

Как это нет? Это право у граждан Украины существует с 2001 года:
Стаття 36. Необхідна оборона
...
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page2

Не обращали внимания, что представители различных коммунальных служб (и милиции тоже) сразу после представления кто они, задают вопрос "Можно зайти?" Потому что они знают, что если они зайдут без вашего разрешения, для них могут быть неприятные последствия и они сами будут виноваты.
yanyura
 
Повідомлень: 3755
З нами з: 09.01.09
Подякував: 906 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:20

Я так понимаю скучно мы живем. Остроты не хватает :(
Igorten
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 01.11.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 23:05

  yanyura написав:
  deniska написав:А вот права на использование оружия для самозащиты у нас как раз нет,

Как это нет? Это право у граждан Украины существует с 2001 года:
Стаття 36. Необхідна оборона
...
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page2

Не обращали внимания, что представители различных коммунальных служб (и милиции тоже) сразу после представления кто они, задают вопрос "Можно зайти?" Потому что они знают, что если они зайдут без вашего разрешения, для них могут быть неприятные последствия и они сами будут виноваты.

в законе прописано - нельзя использовать против силовых структур. сейчас поздно не буду искать в шкафу кодекс -закон
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 170
З нами з: 12.08.17
Подякував: 376 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Половина болгар підтримує впровадження євро - опитування
R2 » Суб 16 чер, 2018 15:44
3 237
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 22:36
max_us_ua
В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні 1, 2
R2 » П'ят 27 кві, 2018 12:42
16 1519
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 14:39
Blister
Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки
R2 » П'ят 06 кві, 2018 08:22
4 454
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 11:59
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8192)
29.07.2018 00:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.