Матіос підтримує вільний обіг зброї

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Вопрос не в обороте оружия, получить справку и купить легально можно и сейчас. А вот права на использование оружия для самозащиты у нас как раз нет, да никто и не обещает собственно, кроме УАВЗ, чей законопроект еще долго будет пылится в раде.
Reddick написав:ждем законопроекта: мой дом- моя крепость, полноценную самозащиту, вот тогда и оборот оружия можно
Вы с ума сошли? Накроет СБУ виртуальную порностудию, с 5 девками, продающими свою честь за доллары - на квартире, маски-шоу начнут ломать двери в 7 утра, а там у Анки пулемет Максим легальный, и лента накрест на груди. Возьмет и как защитит свою ̶ч̶е̶с̶т̶ь̶ частную собственность.... Подумают бандиты и... Проблем с этими всеми гражданами потом не оберешся И бизнес не прессануть и не пугануть, бо могут быть неожиданные последствия
deniska написав:А вот права на использование оружия для самозащиты у нас как раз нет,
Как это нет? Это право у граждан Украины существует с 2001 года:
Стаття 36. Необхідна оборона ... 5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Не обращали внимания, что представители различных коммунальных служб (и милиции тоже) сразу после представления кто они, задают вопрос "Можно зайти?" Потому что они знают, что если они зайдут без вашего разрешения, для них могут быть неприятные последствия и они сами будут виноваты.
deniska написав:А вот права на использование оружия для самозащиты у нас как раз нет,
Как это нет? Это право у граждан Украины существует с 2001 года:
Стаття 36. Необхідна оборона ... 5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Не обращали внимания, что представители различных коммунальных служб (и милиции тоже) сразу после представления кто они, задают вопрос "Можно зайти?" Потому что они знают, что если они зайдут без вашего разрешения, для них могут быть неприятные последствия и они сами будут виноваты.
в законе прописано - нельзя использовать против силовых структур. сейчас поздно не буду искать в шкафу кодекс -закон