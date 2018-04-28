Матіос підтримує вільний обіг зброї

Если вы перейдете по ссылке, то увидите, что я привел п.5 ст.36 полностью и там нет исключений ни для кого, включая силовые структуры. То, что вы пишете, относится к очень узкому и исключительному перечню действий:
ЗУ Про "Національну поліцію"
...
Стаття 38. Проникнення до житла чи іншого володіння особи
1. Поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із:
1) рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;
2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;
3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні.
Аналогично и про СБУ.