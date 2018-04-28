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Матіос підтримує
вільний обіг зброї

Матіос підтримує вільний обіг зброї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:07

yama
Если вы перейдете по ссылке, то увидите, что я привел п.5 ст.36 полностью и там нет исключений ни для кого, включая силовые структуры. То, что вы пишете, относится к очень узкому и исключительному перечню действий:
ЗУ Про "Національну поліцію"
...
Стаття 38. Проникнення до житла чи іншого володіння особи

1. Поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із:

1) рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;

2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;

3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page2
Аналогично и про СБУ.
yanyura
 
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