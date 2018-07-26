RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні реорганізувався
ще один банк

В Україні реорганізувався ще один банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:17

В Україні реорганізувався ще один банк

Пропонуємо до обговорення:
Банк "Форвард" (Київ) реорганізувався з публічного акціонерного товариства (ПАТ) в приватне акціонерне товариство (ПрАТ).

Дивися повний текст В Україні реорганізувався ще один банк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83478
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:17

А считался когда-то непотопаемым, типа лидером. Втизую раздававший кредиты менеджерами-взяточниками на автомобили лихим лохам.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 742
З нами з: 27.08.15
Подякував: 337 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 26 лип, 2018 01:13
33 1572
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 19:38
wild2006
Кінець "паспортного колапсу": в Україні зникли черги за... 1, 2
R2 » Чет 26 лип, 2018 19:39
12 726
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 16:33
pivy21
Гройсман розповів, як зробити низькі ціни на газ в Україні 1, 2, 3
R2 » Чет 26 лип, 2018 12:25
26 1458
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 16:26
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58513)
28.07.2018 01:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.