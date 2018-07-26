Банк "Форвард" (Київ) реорганізувався з публічного акціонерного товариства (ПАТ) в приватне акціонерне товариство (ПрАТ).
Дивися повний текст В Україні реорганізувався ще один банк.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 00:17
В Україні реорганізувався ще один банк
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Дивися повний текст В Україні реорганізувався ще один банк.
Додано: Суб 28 лип, 2018 00:17
А считался когда-то непотопаемым, типа лидером. Втизую раздававший кредиты менеджерами-взяточниками на автомобили лихим лохам.
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