RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фури будуть зважувати на ходу

Фури будуть зважувати на ходу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:20

Фури будуть зважувати на ходу

Пропонуємо до обговорення:
На автодорогах введуть автоматичну систему зважування під час руху Weight-in-Motion.

Дивися повний текст Фури будуть зважувати на ходу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83478
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:20

Получается, где-то весной 2019-го єти системі заработают. В Германии такие работают уже лет 20. Закрыв тогда их горячий вопрос перегруженных фур на дорогах, разрушающих дороги.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 742
З нами з: 27.08.15
Подякував: 337 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто... 1, 2, 3
R2 » Сер 25 лип, 2018 07:46
26 1445
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 16:15
myshapiton
Винні в затримці пенсій будуть звільнені
R2 » Чет 26 лип, 2018 14:06
3 118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 16:32
RomanTik
Як будуть розраховувати тариф на невідкладну медичну...
R2 » Пон 09 лип, 2018 23:22
2 136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 23:25
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58513)
28.07.2018 01:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.