На автодорогах введуть автоматичну систему зважування під час руху Weight-in-Motion.
Дивися повний текст Фури будуть зважувати на ходу.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 00:20
Фури будуть зважувати на ходу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фури будуть зважувати на ходу.
Додано: Суб 28 лип, 2018 00:20
Получается, где-то весной 2019-го єти системі заработают. В Германии такие работают уже лет 20. Закрыв тогда их горячий вопрос перегруженных фур на дорогах, разрушающих дороги.
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