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НАБУ завершило розслідування
"газової справи" Онищенка

НАБУ завершило розслідування "газової справи" Онищенка
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:22

НАБУ завершило розслідування "газової справи" Онищенка

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування так званої "газової справи" нардепа Олександра Онищенка.

Дивися повний текст НАБУ завершило розслідування \"газової справи\" Онищенка.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:22

Угадайте, в какой стране на буву П заныкается эта тварь анищенка.
locustsucol
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