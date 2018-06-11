|
|
НАБУ завершило розслідування "газової справи" Онищенка
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 лип, 2018 00:22
Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування так званої "газової справи" нардепа Олександра Онищенка.
Дивися повний текст НАБУ завершило розслідування \"газової справи\" Онищенка
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83478
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 28 лип, 2018 00:22
Угадайте, в какой стране на буву П заныкается эта тварь анищенка.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 742
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор