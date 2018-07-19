Про це йдеться в рішенні суду від 23 липня, яке опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Дивися повний текст Суд скасував штраф главі «Нафтогазу» Коболєву на 7 мільярдів.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 00:59
Суд скасував штраф главі «Нафтогазу» Коболєву на 7 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд скасував штраф главі «Нафтогазу» Коболєву на 7 мільярдів.
Додано: Суб 28 лип, 2018 00:59
У коррупции уже кишка тонка "додавить" свое гнильё. Сами себе на хвост наступили травлей Коболева. Прдеставьте - Коболеву, которому только на этом форуме пачка зрадофилов с почетными от finance.ua наградами, злорадствуя каждую тему про Нафтогаз, вспоминает про премии, присудили эти 8,3 миллиарда штрафа.
Хомячкам ж уже будет интересно - а как же так? Зрадофилы, особенно заказные - спрятались, молчат в тряпочку. Руководители пастухов зрадофилии из-за запоребрика не видят выхода - Нафтогаз таки выйграл Стокгольм, и убрал угрозу дефолта государства.
Злорадствйте, тела-боты, пейте водку, идите домой, качать нам газ.
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