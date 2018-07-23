Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.
Дивися повний текст Порошенко ветував закон про \"єдине вікно\" на митниці.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 01:17
Порошенко ветував закон про "єдине вікно" на митниці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко ветував закон про \"єдине вікно\" на митниці.
Додано: Суб 28 лип, 2018 01:17
І тут перемога. Депутатів нагнувПрезидент на лоббістському законі, заради економіки держави, заради справжніх фермерів України.
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