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З яких країн найчастіше
ввозять авто з іноземною...

З яких країн найчастіше ввозять авто з іноземною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 01:24

З яких країн найчастіше ввозять авто з іноземною...

Пропонуємо до обговорення:
Усього за останні три роки в Україну було ввезено 2,354 млн "єврономерів".

Дивися повний текст З яких країн найчастіше ввозять авто з іноземною реєстрацією (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 01:25

Позавчера приехало такси мне по заказу. Минивен Крайслер 30 летней давности, салон которого явно говорил о прежнем месторасположении - свалка в Польше. Сажусь - и таксист сразу просит меня позвонить оператру такси, чтобы сказать об отмене заказа - чтобы не платить таксу оператору за аренду вызовов.
Я челу пояснил, что я в шоке от такого в край охреневшей наглости и ненависти к государству. И что я могу позвонить только в полицию, чтобы у него отняли, у опупевшего в конец быдла, этот тазик, потому что каждый пенсионер за его достижения в обворовывании госдарства и бюджета хочет послать этого таксиста на 3 буквы, и скоро будет на дороге закидывать камнями всех с номерами евроблях.
Довез молча в тряпочку, я надо было таки вызвать полицию. Виноват, спешил.
locustsucol
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