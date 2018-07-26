З яких країн найчастіше ввозять авто з іноземною...

Додано: Суб 28 лип, 2018 01:25

Позавчера приехало такси мне по заказу. Минивен Крайслер 30 летней давности, салон которого явно говорил о прежнем месторасположении - свалка в Польше. Сажусь - и таксист сразу просит меня позвонить оператру такси, чтобы сказать об отмене заказа - чтобы не платить таксу оператору за аренду вызовов.

Я челу пояснил, что я в шоке от такого в край охреневшей наглости и ненависти к государству. И что я могу позвонить только в полицию, чтобы у него отняли, у опупевшего в конец быдла, этот тазик, потому что каждый пенсионер за его достижения в обворовывании госдарства и бюджета хочет послать этого таксиста на 3 буквы, и скоро будет на дороге закидывать камнями всех с номерами евроблях.

Довез молча в тряпочку, я надо было таки вызвать полицию. Виноват, спешил.