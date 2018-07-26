Усього за останні три роки в Україну було ввезено 2,354 млн "єврономерів".
Дивися повний текст З яких країн найчастіше ввозять авто з іноземною реєстрацією (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 лип, 2018 01:24
З яких країн найчастіше ввозять авто з іноземною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З яких країн найчастіше ввозять авто з іноземною реєстрацією (інфографіка).
Додано: Суб 28 лип, 2018 01:25
Позавчера приехало такси мне по заказу. Минивен Крайслер 30 летней давности, салон которого явно говорил о прежнем месторасположении - свалка в Польше. Сажусь - и таксист сразу просит меня позвонить оператру такси, чтобы сказать об отмене заказа - чтобы не платить таксу оператору за аренду вызовов.
Я челу пояснил, что я в шоке от такого в край охреневшей наглости и ненависти к государству. И что я могу позвонить только в полицию, чтобы у него отняли, у опупевшего в конец быдла, этот тазик, потому что каждый пенсионер за его достижения в обворовывании госдарства и бюджета хочет послать этого таксиста на 3 буквы, и скоро будет на дороге закидывать камнями всех с номерами евроблях.
Довез молча в тряпочку, я надо было таки вызвать полицию. Виноват, спешил.
Додано: Суб 28 лип, 2018 06:53
Не верю, что машины привезенные из Германии до сих пор стоят на немецком учёте. Сомневаюсь, что у них действующий техосмотр и за них платят страховку в Германии. Обязательная страховка в Германии стоит где-то 50€ в месяц.
|