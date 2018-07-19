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Перший лот малої приватизації
виставили на продаж

Перший лот малої приватизації виставили на продаж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 01:31

Перший лот малої приватизації виставили на продаж

Пропонуємо до обговорення:
Перший лот малої приватизації виставлено на продаж в електронній системі ProZorro.Продажі.

Дивися повний текст Перший лот малої приватизації виставили на продаж.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 01:31

Убирается гнилье, на продажу в бизнес. Нет борьбы с коррупцией говорите ? :)
locustsucol
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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