Перший лот малої приватизації виставлено на продаж в електронній системі ProZorro.Продажі.
Дивися повний текст Перший лот малої приватизації виставили на продаж.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 01:31
Перший лот малої приватизації виставили на продаж
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перший лот малої приватизації виставили на продаж.
Додано: Суб 28 лип, 2018 01:31
Убирается гнилье, на продажу в бизнес. Нет борьбы с коррупцией говорите ? :)
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