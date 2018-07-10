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ПриватБанк завершив перше
півріччя з прибутком

ПриватБанк завершив перше півріччя з прибутком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 01:32

ПриватБанк завершив перше півріччя з прибутком

Пропонуємо до обговорення:
Чистий процентний дохід за другий квартал зріс на 16%.

Дивися повний текст ПриватБанк завершив перше півріччя з прибутком.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 01:32

И тут Перемога. Респект.
locustsucol
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