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Дорожчають квитки на поїзди:
Омелян пояснив, навіщо це...

Дорожчають квитки на поїзди: Омелян пояснив, навіщо це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 07:01

Дорожчають квитки на поїзди: Омелян пояснив, навіщо це...

Пропонуємо до обговорення:
З 2014 року не підвищувалася вартість проїзду для пасажирів.

Дивися повний текст Дорожчають квитки на поїзди: Омелян пояснив, навіщо це потрібно.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 07:01

Суцільна брехня.Тарифи з 2014 року підвищувались декілька разів.Якість впевнено утримується на рівні радянських часів,а може і гірше.Краще б омелян мовчав ніж говорив останній час видає одні піар-перли далекі від фвхівця.
sena_2008atp
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