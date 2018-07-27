З 2014 року не підвищувалася вартість проїзду для пасажирів.
Дивися повний текст Дорожчають квитки на поїзди: Омелян пояснив, навіщо це потрібно.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 07:01
Дорожчають квитки на поїзди: Омелян пояснив, навіщо це...
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Дивися повний текст Дорожчають квитки на поїзди: Омелян пояснив, навіщо це потрібно.
Додано: Суб 28 лип, 2018 07:01
Суцільна брехня.Тарифи з 2014 року підвищувались декілька разів.Якість впевнено утримується на рівні радянських часів,а може і гірше.Краще б омелян мовчав ніж говорив останній час видає одні піар-перли далекі від фвхівця.
Додано: Суб 28 лип, 2018 15:01
Омельян лежец гиперлуповый, я на рыбалку катаюсь электричкой с 2014 года цена росла так 2-5-8- и теперь 11 грн. А сервис.. в общем как было совко-обдертое так и осталось, только вагонов стало меньше.
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