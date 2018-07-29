RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці стали багатшими, але
все ще побоюються стрибків...

Українці стали багатшими, але все ще побоюються стрибків...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 07:35

Українці стали багатшими, але все ще побоюються стрибків...

Пропонуємо до обговорення:
Очікування щодо розвитку економіки і динаміки зростання цін стали більш оптимістичними.

Дивися повний текст Українці стали багатшими, але все ще побоюються стрибків валюти - дослідження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83512
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 07:36

"вырос на 8,1 пункта" - улыбнуло)) Был у меня руководитель среднего звена. На вопрос :"Доложите о выполненной работе?" отвечал:"Работа выполнена на 74%" Мучился с этим дураком полтора года, пока не вышиб к бениной маме.
Не любою я этих цифрожонглеров. Мое отношение к статейке думаю, понятно)))
PSPoldman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 528
З нами з: 07.03.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:10

Сколько не говори "сахар" ....
Igorten
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 01.11.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:15

PSPoldman,так если у него был оклад 10 000 надо было заплатить 74% т.е.7400)
Nikolasha
 
Повідомлень: 3
З нами з: 30.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці розроблятимуть технології 5G в мобільній медицині
R2 » Нед 29 лип, 2018 17:19
2 109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лип, 2018 00:22
civ
Українці стали менше їздити до Польщі
R2 » Нед 29 лип, 2018 07:57
3 193
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лип, 2018 17:45
antey1969
Українці в 2017 купили в Польщі найбільше житла серед...
R2 » П'ят 27 лип, 2018 14:40
2 108
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 17:04
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21178)
30.07.2018 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.