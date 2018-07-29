Очікування щодо розвитку економіки і динаміки зростання цін стали більш оптимістичними.
Дивися повний текст Українці стали багатшими, але все ще побоюються стрибків валюти - дослідження.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 07:35
Українці стали багатшими, але все ще побоюються стрибків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали багатшими, але все ще побоюються стрибків валюти - дослідження.
Додано: Суб 28 лип, 2018 07:36
"вырос на 8,1 пункта" - улыбнуло)) Был у меня руководитель среднего звена. На вопрос :"Доложите о выполненной работе?" отвечал:"Работа выполнена на 74%" Мучился с этим дураком полтора года, пока не вышиб к бениной маме.
Не любою я этих цифрожонглеров. Мое отношение к статейке думаю, понятно)))
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:15
PSPoldman,так если у него был оклад 10 000 надо было заплатить 74% т.е.7400)
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