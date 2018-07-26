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Chevrolet відмовився від
однієї зі своїх моделей (фото)

Chevrolet відмовився від однієї зі своїх моделей (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:17

Chevrolet відмовився від однієї зі своїх моделей (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Причина - поганий попит.

Дивися повний текст Chevrolet відмовився від однієї зі своїх моделей (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:17

Для людей, які не здатні прочитати текст з одного разу, аффтар цієї новини скопіпастив її двічі.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:55

  Sharpe написав:Для людей, які не здатні прочитати текст з одного разу, аффтар цієї новини скопіпастив її двічі.

:mrgreen:

Простите, но Вы, наверное, еще не знаете, но этот сайт уже с 2008 года принадлежит российской инвестиционной компании "Русские фонды". А своим читателям российские сми промывают мозги неоднократно, иначе не понимают. :mrgreen:

http://kramatorsk2.info/forum/index.php?topic=409.45

Если посмотреть на новости, публикуемые здесь, и оценить генеральную линию ботов на форуме, то можно сделать вывод, что на сайте культивируются следующие подлые идеи:

1. Украинцы де***. Западная Украина ненавидит Восточную.
2. Россия и Путин красавцы так как воспользовались беспорядками в связи с майданами.
3. Все майданы в Украине организовали все кто угодно, но только не российская власть.
4. США имеет какое-то стратегическую стремление к скрытым ресурсам в Украине, а Россия защищает украинский народ от американских де***.
5. Боты сайта пользуются методом распространения неприкрытой лжи касательно всех событий в Украине, подвергшейся военной агрессии со стороны России.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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