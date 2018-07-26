Причина - поганий попит.
Дивися повний текст Chevrolet відмовився від однієї зі своїх моделей (фото).
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Додано: Суб 28 лип, 2018 08:17
Chevrolet відмовився від однієї зі своїх моделей (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Chevrolet відмовився від однієї зі своїх моделей (фото).
Додано: Суб 28 лип, 2018 08:17
Для людей, які не здатні прочитати текст з одного разу, аффтар цієї новини скопіпастив її двічі.
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:25
Усманов в 2016 году слил большинство украинских активов.
Украинское руководство выкупило этот проект у российских собственников, но как обычно для украинских СМИ всё оформлено на кипрские оффшорки.
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