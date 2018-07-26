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Chevrolet відмовився від
однієї зі своїх моделей (фото)

Chevrolet відмовився від однієї зі своїх моделей (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:17

Chevrolet відмовився від однієї зі своїх моделей (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Причина - поганий попит.

Дивися повний текст Chevrolet відмовився від однієї зі своїх моделей (фото).
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Для людей, які не здатні прочитати текст з одного разу, аффтар цієї новини скопіпастив її двічі.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:25

  buratinyo написав:но этот сайт уже с 2008 года принадлежит российской инвестиционной компании "Русские фонды".


Усманов в 2016 году слил большинство украинских активов.
Украинское руководство выкупило этот проект у российских собственников, но как обычно для украинских СМИ всё оформлено на кипрские оффшорки.
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /22929966/
https://jobs.dou.ua/companies/treeum/
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