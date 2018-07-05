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Яресько вважає неможливим знайти компенсатори для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 лип, 2018 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Екс-міністр фінансів Наталія Яресько виступає проти заміни податку на прибуток податком на виведений капітал (ПнВК), вказуючи на відсутність можливих компенсаторів покриття бюджетних втрат.
Дивися повний текст Яресько вважає неможливим знайти компенсатори для введення податку на виведений капітал
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Додано: Суб 28 лип, 2018 08:46
в словах пани Яресько есть смысл. Респект!
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