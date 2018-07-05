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Яресько вважає неможливим
знайти компенсатори для...

Яресько вважає неможливим знайти компенсатори для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:46

Яресько вважає неможливим знайти компенсатори для...

Пропонуємо до обговорення:
Екс-міністр фінансів Наталія Яресько виступає проти заміни податку на прибуток податком на виведений капітал (ПнВК), вказуючи на відсутність можливих компенсаторів покриття бюджетних втрат.

Дивися повний текст Яресько вважає неможливим знайти компенсатори для введення податку на виведений капітал.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:46

в словах пани Яресько есть смысл. Респект!
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:43

  PSPoldman написав:в словах пани Яресько есть смысл. Респект!

за что респект???
она стоит на отнимающей стороне,а какой плюс для тех у кого отнимают??
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:58

Кока кола ликует. Пані Яресько, тобі не соромно ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 21:31

И это Г. имеет наглость еще что-то рекомендовать Украине ?!!
После прихода Яресько Пуэрто-Рико стал банкротом
06/05/2017

https://comments.ua/world/581978-posle- ... -stal.html

Из большого интервью Яресько liga.net :
09.07.2018
Наталья Яресько: Жалею, что не стала премьером
...
- ЗМІ писали, що ви будете виконувати пуерто-риканські задачі дистанційно - з України.

- Ні, я живу у Пуерто-Рико. В Україні у мене є декілька посад на громадських засадах: я голова наглядової ради Aspen Institute Kyiv, входжу до громадської ради нещодавно створеної Трансатлантичної комісії, що займається перешкоджанням іноземного втручання у вибори у Європі.

- Як часто буваєте в Україні?

- Двічі-тричі на рік. Звісно, хотілося б частше, але я маю виконувати основну роботу.
...
КОРИСНІ ДАНІ. Реструктуризація частини зовнішнього боргу України (серпень 2015 року) передбачала негайне списання 20% основної його суми (близько $3,6-3,8 млрд) за умови підвищення середньозваженої купоннорї ставки з 7,22% до 7,75% річних. Погашення держоблігацій відтерміновано на 4 роки — з 2015–2023 до 2019–2027.

У якості компенсації кредитори отримали додаткові цінні папери - ВВП-варранти (VRI). Суми виплат за ними залежать від динаміки зростання ВВП України: при темпах до 3% на рік виплати нульові, від 3% до 4% — 15% від кожного відсотка приросту ВВП понад 3%, вище 4% — 40% вартості кожного додаткового відсотка. Механізм VRI починає діяти тільки у разі, якщо ВВП України сягне $125,4 млрд (у 2017 році було $103 млрд). У 2021–2025 виплати за цим інструментом не можуть перевищувати 1% українського ВВП.
...
- Про які конкретні зміни йдеться, окрім загальної боротьби з корупцією та реформи судочинства? Земельна реформа?

- Так, якщо ми позиціонуємо себе як потужну агродержаву, то неможливо тримати землю поза межами економічних відносин. Вона повинна трансформуватися у фінансовий капітал, як мінімум бути заставою для кредитів у банках. У такому разі ми побачимо тут дуже велике зростання.
...
- Якщо вам зараз запропонують повернутися - можете погодитись?

- Зараз у мене є інша робота, я не можу її кинути, відмовившись від узятої на себе відповідальності.
...
- Не жалкуєте, що не склалося з вашим прем’єрством?

- Жалкую. Але тоді на це не було політичної волі. А я особисто не мала можливості вплинути на неї.

http://finance.liga.net/ekonomika/inter ... a-premerom
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 01:07

  Tabak написав:она стоит на отнимающей стороне
покажите мне чиновника-фискала на Украине, который "дает")) Отнимают все, поэтому не стоит с такими детскими аргументами нападать на Яреську - это раз. А два- респект за то, что она осмелилась озвучить проблему - где взять деньги в дефицитный укробюджет с маячащими на горизонте выплатами МВФ? А это большая проблема. Я понимаю, началась предвыборная агитация и Петру Алексеичу надо народ прикармливать. Но ответа на этот вопрос у него и его подтанцовки нет
PSPoldman
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