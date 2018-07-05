Яресько вважає неможливим знайти компенсатори для...

09.07.2018

Наталья Яресько: Жалею, что не стала премьером

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- ЗМІ писали, що ви будете виконувати пуерто-риканські задачі дистанційно - з України.



- Ні, я живу у Пуерто-Рико. В Україні у мене є декілька посад на громадських засадах: я голова наглядової ради Aspen Institute Kyiv, входжу до громадської ради нещодавно створеної Трансатлантичної комісії, що займається перешкоджанням іноземного втручання у вибори у Європі.



- Як часто буваєте в Україні?



- Двічі-тричі на рік. Звісно, хотілося б частше, але я маю виконувати основну роботу.

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КОРИСНІ ДАНІ. Реструктуризація частини зовнішнього боргу України (серпень 2015 року) передбачала негайне списання 20% основної його суми (близько $3,6-3,8 млрд) за умови підвищення середньозваженої купоннорї ставки з 7,22% до 7,75% річних. Погашення держоблігацій відтерміновано на 4 роки — з 2015–2023 до 2019–2027.



У якості компенсації кредитори отримали додаткові цінні папери - ВВП-варранти (VRI). Суми виплат за ними залежать від динаміки зростання ВВП України: при темпах до 3% на рік виплати нульові, від 3% до 4% — 15% від кожного відсотка приросту ВВП понад 3%, вище 4% — 40% вартості кожного додаткового відсотка. Механізм VRI починає діяти тільки у разі, якщо ВВП України сягне $125,4 млрд (у 2017 році було $103 млрд). У 2021–2025 виплати за цим інструментом не можуть перевищувати 1% українського ВВП.

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- Про які конкретні зміни йдеться, окрім загальної боротьби з корупцією та реформи судочинства? Земельна реформа?



- Так, якщо ми позиціонуємо себе як потужну агродержаву, то неможливо тримати землю поза межами економічних відносин. Вона повинна трансформуватися у фінансовий капітал, як мінімум бути заставою для кредитів у банках. У такому разі ми побачимо тут дуже велике зростання.

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- Якщо вам зараз запропонують повернутися - можете погодитись?



- Зараз у мене є інша робота, я не можу її кинути, відмовившись від узятої на себе відповідальності.

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- Не жалкуєте, що не склалося з вашим прем’єрством?



- Жалкую. Але тоді на це не було політичної волі. А я особисто не мала можливості вплинути на неї.