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Культовий Volkswagen стане гібридом (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 лип, 2018 08:49
Пропонуємо до обговорення:
Офіційно Volkswagen поки це не підтвердив і не спростував.
Дивися повний текст Культовий Volkswagen стане гібридом (фото)
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R2
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Додано: Суб 28 лип, 2018 08:49
обожаю эту игрушку!
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PSPoldman
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