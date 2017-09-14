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Скільки коштує навчання у
столичних університетах

Скільки коштує навчання у столичних університетах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 09:04

Скільки коштує навчання у столичних університетах

Пропонуємо до обговорення:
26 липня закінчується прийом заяв до вузів від абітурієнтів

Дивися повний текст Скільки коштує навчання у столичних університетах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 09:04

А сколько стоит обучение в Польше если есть карта поляка?
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