Скільки коштує навчання у столичних університетах

Додано: Суб 28 лип, 2018 10:51

link654 написав: В Германии в университетах обучение для граждан всех стран бесплатное, правда нужно показать, что будет достаточно средств на жизнь. В Германии в университетах обучение для граждан всех стран бесплатное, правда нужно показать, что будет достаточно средств на жизнь.

Ну так а я про что. И лишь только у нас все бесплатно. На вопрос, зачем налоги платим?Получаем ответ, для бесплатного образования, бесплатной медицины, хорошей полиции которая типа чето делает и кого то ловит, и всего остального и бесплатного.Если у нас сейчас все платное, то опять вопрос. За что мы налоги платим?По моему нужно переходить с государством на рыночные отношения. А не вечером деньги, а утром поломанные стулья. Хочется посмотреть товар и только потом его покупать или не покупать. А то как у попов десятину, а государству двадцатину отдавай.