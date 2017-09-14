26 липня закінчується прийом заяв до вузів від абітурієнтів
Дивися повний текст Скільки коштує навчання у столичних університетах.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 09:04
Скільки коштує навчання у столичних університетах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує навчання у столичних університетах.
Додано: Суб 28 лип, 2018 10:31
В Германии в университетах обучение для граждан всех стран бесплатное, правда нужно показать, что будет достаточно средств на жизнь.
Додано: Суб 28 лип, 2018 10:51
Ну так а я про что. И лишь только у нас все бесплатно. На вопрос, зачем налоги платим?
Получаем ответ, для бесплатного образования, бесплатной медицины, хорошей полиции которая типа чето делает и кого то ловит, и всего остального и бесплатного.
Если у нас сейчас все платное, то опять вопрос. За что мы налоги платим?
По моему нужно переходить с государством на рыночные отношения. А не вечером деньги, а утром поломанные стулья. Хочется посмотреть товар и только потом его покупать или не покупать. А то как у попов десятину, а государству двадцатину отдавай.
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:30
Re: Скільки коштує навчання у столичних університетах
Наверно это расценки для контрактников, а те, кто поступил сходу в общем конкурсе на стационар, ничего не платят, наоборот, им стипендию выплачивают. Например, моей дочери, которая в прошлом году окончила КНУ им. Шевченко с красным дипломом, за 6 лет (бакалавр 4 + магистратура 2) выплатили стипендий на сумму около 60000 грн.
Додано: Суб 28 лип, 2018 15:05
Осталась в Украине, хорошую работу нашла?
Додано: Суб 28 лип, 2018 21:24
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Осталась в Украине, хорошую работу нашла?[/quote]
Да, быстро нашла здесь высоко оплачиваемую работу.
Додано: Суб 28 лип, 2018 22:21
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