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Скільки коштує навчання у
столичних університетах

Скільки коштує навчання у столичних університетах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 09:04

Скільки коштує навчання у столичних університетах

Пропонуємо до обговорення:
26 липня закінчується прийом заяв до вузів від абітурієнтів

Дивися повний текст Скільки коштує навчання у столичних університетах.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 09:04

А сколько стоит обучение в Польше если есть карта поляка?
p_a_l
 
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В Германии в университетах обучение для граждан всех стран бесплатное, правда нужно показать, что будет достаточно средств на жизнь.
link654
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 10:51

  link654 написав:В Германии в университетах обучение для граждан всех стран бесплатное, правда нужно показать, что будет достаточно средств на жизнь.

Ну так а я про что. И лишь только у нас все бесплатно. На вопрос, зачем налоги платим?
Получаем ответ, для бесплатного образования, бесплатной медицины, хорошей полиции которая типа чето делает и кого то ловит, и всего остального и бесплатного.
Если у нас сейчас все платное, то опять вопрос. За что мы налоги платим?
По моему нужно переходить с государством на рыночные отношения. А не вечером деньги, а утром поломанные стулья. Хочется посмотреть товар и только потом его покупать или не покупать. А то как у попов десятину, а государству двадцатину отдавай.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:30

Re: Скільки коштує навчання у столичних університетах

Наверно это расценки для контрактников, а те, кто поступил сходу в общем конкурсе на стационар, ничего не платят, наоборот, им стипендию выплачивают. Например, моей дочери, которая в прошлом году окончила КНУ им. Шевченко с красным дипломом, за 6 лет (бакалавр 4 + магистратура 2) выплатили стипендий на сумму около 60000 грн.
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:05

  avk написав:Наверно это расценки для контрактников, а те, кто поступил сходу в общем конкурсе на стационар, ничего не платят, наоборот, им стипендию выплачивают. Например, моей дочери, которая в прошлом году окончила КНУ им. Шевченко с красным дипломом, за 6 лет (бакалавр 4 + магистратура 2) выплатили стипендий на сумму около 60000 грн.

Осталась в Украине, хорошую работу нашла?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 21:24

[quote="4417479:p_a_l
Осталась в Украине, хорошую работу нашла?[/quote]

Да, быстро нашла здесь высоко оплачиваемую работу.
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 22:21

  avk написав:[quote="4417479:p_a_l
Осталась в Украине, хорошую работу нашла?


Да, быстро нашла здесь высоко оплачиваемую работу.[/quote]
Дочь коллеги в этом году закончила немецкий Уни. Так себе оценки. Стартовая зарплата 42000
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 05:57

Re: Скільки коштує навчання у столичних університетах

  link654 написав:В Германии в университетах обучение для граждан всех стран бесплатное, правда нужно показать, что будет достаточно средств на жизнь.

Деньги само собой, но главное знание немецкого языка.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 05:59

Re: Скільки коштує навчання у столичних університетах

  p_a_l написав:А сколько стоит обучение в Польше если есть карта поляка?

Да вроде бы бесплатно, ещё и стипендию платят.
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