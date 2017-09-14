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Скільки коштує навчання у столичних університетах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лип, 2018 06:10
avk написав:
Например, моей дочери, которая в прошлом году окончила КНУ им. Шевченко с красным дипломом, за 6 лет (бакалавр 4 + магистратура 2) выплатили стипендий на сумму около 60000 грн.
Мой тоже 4 года стипендию получал, сейчас в магистратуру поступает. Только что он будет с нею делать в нашем городе не понимаю. На минималку работать вроде что-то есть или идти в официанты. Лучше бы он в ПТУ учился на электрика, в Польше бы нормально зарабатывал, а там и в Германию бы перебрался. Между прочем в Германии большинство в ПТУ поступают, у них нет такого культа высшего образования как у нас.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 12:10
Попаданец написав: p_a_l написав:
А сколько стоит обучение в Польше если есть карта поляка?
Да вроде бы бесплатно, ещё и стипендию платят.
Во во. Бесплатно.
А у нас на бесплатно нужно или вундеркиндом быть или взятку за бюджет давать.
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