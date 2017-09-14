RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштує навчання у
столичних університетах

Скільки коштує навчання у столичних університетах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 06:10

Re: Скільки коштує навчання у столичних університетах

  avk написав:Например, моей дочери, которая в прошлом году окончила КНУ им. Шевченко с красным дипломом, за 6 лет (бакалавр 4 + магистратура 2) выплатили стипендий на сумму около 60000 грн.

Мой тоже 4 года стипендию получал, сейчас в магистратуру поступает. Только что он будет с нею делать в нашем городе не понимаю. На минималку работать вроде что-то есть или идти в официанты. Лучше бы он в ПТУ учился на электрика, в Польше бы нормально зарабатывал, а там и в Германию бы перебрался. Между прочем в Германии большинство в ПТУ поступают, у них нет такого культа высшего образования как у нас.
Попаданец
 
Повідомлень: 638
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:10

  Попаданец написав:
  p_a_l написав:А сколько стоит обучение в Польше если есть карта поляка?

Да вроде бы бесплатно, ещё и стипендию платят.

Во во. Бесплатно.
А у нас на бесплатно нужно или вундеркиндом быть или взятку за бюджет давать.
p_a_l
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:58

Re: Скільки коштує навчання у столичних університетах

p_a_l написав:
  Попаданец написав:
  p_a_l написав:А сколько стоит обучение в Польше если есть карта поляка?

Да вроде бы бесплатно, ещё и стипендию платят.

Во во. Бесплатно.
А у нас на бесплатно нужно или вундеркиндом быть или взятку за бюджет давать.
Что за глупости
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21374
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 4739 раз.
 
Профіль
4
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 291, 292, 293
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2921 151572
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лип, 2018 13:37
Ой+
У ДФС повідомили, скільки за рік вивезли в ЄС...
R2 » Вів 24 лип, 2018 12:48
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 12:49
GBK
Стало відомо, скільки українців мають посвідку на...
R2 » Пон 23 лип, 2018 08:16
2 144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 08:32
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3683)
29.07.2018 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.