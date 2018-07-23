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Чому дорожчає біткойн і що буде з його курсом далі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 лип, 2018 10:53
Пропонуємо до обговорення:
На цьому тижні курс біткойна рвонув вгору і досяг максимуму за два місяці.
Дивися повний текст Чому дорожчає біткойн і що буде з його курсом далі
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