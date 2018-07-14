Вдалося з'ясувати, що розробка Fuchsia OS ведеться вже більше двох років не просто так, а заради того, щоб ця ОС в недалекому майбутньому замінила Android.
Дивися повний текст Названо \"дату смерті\" операційної системи Android.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 13:26
Названо "дату смерті" операційної системи Android
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо \"дату смерті\" операційної системи Android.
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:27
Сто процентов хотят замутить единую экосистему, вот и хотят убить андроид. Но думаю их ждёт провал так как это уже есть у епла и то через кривые руки для состоятельных. А среднему и бюджетному потребителю не захочется платить за каждый гаджет большие деньги , чтобы иметь единую систему
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