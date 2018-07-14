RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо "дату смерті"
операційної системи Android

Названо "дату смерті" операційної системи Android
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:26

Названо "дату смерті" операційної системи Android

Пропонуємо до обговорення:
Вдалося з'ясувати, що розробка Fuchsia OS ведеться вже більше двох років не просто так, а заради того, щоб ця ОС в недалекому майбутньому замінила Android.

Дивися повний текст Названо \"дату смерті\" операційної системи Android.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83486
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:27

Сто процентов хотят замутить единую экосистему, вот и хотят убить андроид. Но думаю их ждёт провал так как это уже есть у епла и то через кривые руки для состоятельных. А среднему и бюджетному потребителю не захочется платить за каждый гаджет большие деньги , чтобы иметь единую систему
yzukmm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 40 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо області-лідери з ремонту та будівництва доріг в...
R2 » Пон 16 лип, 2018 19:37
6 255
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 01:25
EKO
Названо найвигідніші автомобілі
R2 » Пон 16 лип, 2018 10:03
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 10:03
Roman Tik
Названо найдорожчі міста для життя - UBS
R2 » Суб 14 лип, 2018 15:43
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лип, 2018 22:42
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.