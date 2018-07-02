Про це повідомила компанія в системі розкриття інформації НКЦБФР
Дивися повний текст Найбільша енергогенеруюча держкомпанія скоротила чистий прибуток в чотири рази.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 20:33
Найбільша енергогенеруюча держкомпанія скоротила чистий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільша енергогенеруюча держкомпанія скоротила чистий прибуток в чотири рази.
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:33
это с намеком типа как вам трудно жить? дайте денег по новым тарифам?
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:56
Тут может быть что угодно:
1. Намек на повышение тарифов
2. Тупое вымывание денег, путем закупок у карманных прокладок по завышенным ценам.
3. Перераспределение потоков в пользу ДТЕК
4. Подготовка к сливу ЦентрЭнерго тому же Ахметову, по заниженной цене
5. Кризис неплатежей
6. Ваш вариант
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