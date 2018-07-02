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Найбільша енергогенеруюча
держкомпанія скоротила чистий...

Найбільша енергогенеруюча держкомпанія скоротила чистий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 20:33

Найбільша енергогенеруюча держкомпанія скоротила чистий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила компанія в системі розкриття інформації НКЦБФР

Дивися повний текст Найбільша енергогенеруюча держкомпанія скоротила чистий прибуток в чотири рази.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 20:33

это с намеком типа как вам трудно жить? дайте денег по новым тарифам?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 20:56

Тут может быть что угодно:
1. Намек на повышение тарифов
2. Тупое вымывание денег, путем закупок у карманных прокладок по завышенным ценам.
3. Перераспределение потоков в пользу ДТЕК
4. Подготовка к сливу ЦентрЭнерго тому же Ахметову, по заниженной цене
5. Кризис неплатежей
6. Ваш вариант
Вкладчик1234
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