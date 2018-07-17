Нацбанк демонструє підтримку курсу гривні і буде продовжувати згладжувати різкі курсові коливання, вважають банкіри.
Дивися повний текст НБУ демонструє підтримку курсу гривні - банкіри.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 22:39
НБУ демонструє підтримку курсу гривні - банкіри
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ демонструє підтримку курсу гривні - банкіри.
Додано: Суб 28 лип, 2018 22:39
Курс має бути 29,00 весь 2019-2020. Очікування цієї події призвело до зростання курсу з 26 до 27, ще до осіннього гривнепаду. До найблищих виборів курс повинен стати 29 (хоча курс часто любить круглі цифри, такі як 30). Влітку 2019 курс знову схоче укріпитись до 28, а на осінь знову стати 29.
Дані очікування не враховують ймовірної зміни влади, та зміни поведінки країни-агресора відповідно до виборів.
Додано: Суб 28 лип, 2018 22:43
Гумористичні пророцтва: Якщо курс долара після виборів стабілізується в межах 29 - значить Україна зробила правильний вибір. Якщо ж курс підскочить вище 30 - значить обрали не того Президента.
"Курс" знає краще за нас))
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