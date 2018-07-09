58% канадців, які володіють біткойнами, використовують криптовалюту як інвестицію.
Дивися повний текст 58% канадців інвестують у біткойн.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 06:19
58% канадців інвестують у біткойн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 58% канадців інвестують у біткойн.
Додано: Нед 29 лип, 2018 06:19
Тобто все працездатне населення? Чи опитування проводили десь на заході, що присвячений криптовалютам? :)
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