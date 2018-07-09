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58% канадців
інвестують у біткойн

58% канадців інвестують у біткойн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 06:19

58% канадців інвестують у біткойн

Пропонуємо до обговорення:
58% канадців, які володіють біткойнами, використовують криптовалюту як інвестицію.

Дивися повний текст 58% канадців інвестують у біткойн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 06:19

Тобто все працездатне населення? Чи опитування проводили десь на заході, що присвячений криптовалютам? :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 09:32

В Исследовании приняли участие 100 респондентов посетивших лекцию "Биткойн наше будущее".
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:16

В начале года я выложил на Ютуб видео,где предсказал,что Биткоин уже никогда не будет 20 тыс долл. Там же разъяснил почему. Прогноз был,что будет колебаться от 8 до 12 тыс долл. Я ошибся, коридор держится от 5 до 8 тыс долл.
galex_184
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:29

Re: 58% канадців інвестують у біткойн

Прав был Эдгар По, когда говорил, что 90% людей -идиоты. Канадцы не исключение.
Дядюшка Скрудж
 
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