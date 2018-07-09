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58% канадців
інвестують у біткойн

58% канадців інвестують у біткойн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:40

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antey1969
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