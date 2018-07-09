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58% канадців інвестують у біткойн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:40
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antey1969
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:29
phantom_systems А как иначе? Купил в 2013ом такой персонаж битков по 800 а чуть позже в панике по 200 все продал. А биток после этого подорожал и другие заработали а он проиграл. Как после этого на всех форумах не хейтить.
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adikali
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