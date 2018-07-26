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У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лип, 2018 06:48
Пропонуємо до обговорення:
Спікер польського Сенату Станіслав Карчевський заявив, що Польща вітає українських мігрантів, тому що вони здатні поважати польські цінності.
Дивися повний текст У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів
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Додано: Нед 29 лип, 2018 06:48
maladets, ne vse mogut skazt to chto dumajut-Trump i poliaki
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