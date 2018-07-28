Спікер польського Сенату Станіслав Карчевський заявив, що Польща вітає українських мігрантів, тому що вони здатні поважати польські цінності.
Дивися повний текст У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 06:48
У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів
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Дивися повний текст У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів.
Додано: Нед 29 лип, 2018 15:24
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:18
Re: У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрант
Потому что украинцы гораздо быстрее обучаются языку. Моя твоя немного понимать.
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