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У Польщі пояснили, чому вони
цінують українських мігрантів

У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 06:48

У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів

Пропонуємо до обговорення:
Спікер польського Сенату Станіслав Карчевський заявив, що Польща вітає українських мігрантів, тому що вони здатні поважати польські цінності.

Дивися повний текст У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 06:48

maladets, ne vse mogut skazt to chto dumajut-Trump i poliaki
Eddy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:55

Какие там ценности! Бухают они по черному.
wild2006
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:24

  wild2006 написав:Какие там ценности! Бухают они по черному.

Лучше уж бухающие украинцы, чем негры-беспредельщики.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:18

Re: У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрант

Потому что украинцы гораздо быстрее обучаются языку. Моя твоя немного понимать.
p_a_l
 
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Африкано-арабский мусор стоять раком по 12 часов в день точно не будет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:16

Не надо сравнивать тех кто приехал работать и тех кто приехал получать социал. Для работников в Европе двери во всех странах открыты. Из Польши многие уехали в Германию работать.
link654
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:19

  link654 написав:Не надо сравнивать тех кто приехал работать и тех кто приехал получать социал. Для работников в Европе двери во всех странах открыты. Из Польши многие уехали в Германию работать.


А из Германии в Англию. И что с того?
Ratatui
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