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У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лип, 2018 06:48
Пропонуємо до обговорення:
Спікер польського Сенату Станіслав Карчевський заявив, що Польща вітає українських мігрантів, тому що вони здатні поважати польські цінності.
Дивися повний текст У Польщі пояснили, чому вони цінують українських мігрантів
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R2
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Додано: Нед 29 лип, 2018 06:48
maladets, ne vse mogut skazt to chto dumajut-Trump i poliaki
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Eddy
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Додано: Нед 29 лип, 2018 13:55
Какие там ценности! Бухают они по черному.
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wild2006
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Додано: Нед 29 лип, 2018 15:24
wild2006 написав:
Какие там ценности! Бухают они по черному.
Лучше уж бухающие украинцы, чем негры-беспредельщики.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:18
Потому что украинцы гораздо быстрее обучаются языку. Моя твоя немного понимать.
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p_a_l
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Додано: Нед 29 лип, 2018 18:02
Африкано-арабский мусор стоять раком по 12 часов в день точно не будет.
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Ratatui
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Додано: Нед 29 лип, 2018 18:16
Не надо сравнивать тех кто приехал работать и тех кто приехал получать социал. Для работников в Европе двери во всех странах открыты. Из Польши многие уехали в Германию работать.
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link654
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Додано: Нед 29 лип, 2018 18:19
link654 написав:
Не надо сравнивать тех кто приехал работать и тех кто приехал получать социал. Для работников в Европе двери во всех странах открыты. Из Польши многие уехали в Германию работать.
А из Германии в Англию. И что с того?
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Ratatui
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Додано: Нед 29 лип, 2018 21:29
Ratatui написав: link654 написав:
Не надо сравнивать тех кто приехал работать и тех кто приехал получать социал. Для работников в Европе двери во всех странах открыты. Из Польши многие уехали в Германию работать.
А из Германии в Англию. И что с того?
И только в Украину никто не едет..
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fokus
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